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Пролив Босфор закрыли для судоходства из-за сильного тумана

Турция Материалы 8 января 2023 07:34 (UTC +04:00)
Пролив Босфор закрыли для судоходства из-за сильного тумана

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Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, в воскресенье утром временно приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщило Управление береговой охраны Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04.35 местного времени. Оно будет восстановлено после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Метеорологи ранее предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы.

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