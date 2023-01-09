Турция продолжит вносить вклад в решение глобальных проблем - Эрдоган

Турция продолжит наращивать свой позитивный вклад в решение глобальных и региональных проблем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы будем и впредь открывать двери мира и сотрудничества», - сказал президент Эрдоган.

Глава государства также коснулся событий в Бразилии, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару атаковали правительственные здания.

Он подчеркнул, что Турция осуждает попытки силового давления в отношении законно избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Президент Эрдоган выразил солидарность с властями Бразилии на фоне происходящего. «Таким действиям нет места в демократии», - отметил он.

Глава государства заверил, что Турция подтверждает свою поддержку избранного президента Бразилии и уважение к воле бразильского народа.