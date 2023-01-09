Сотрудничество с Африкой является одним из приоритетов внешней политики Турции - Чавушоглу

Активное развитие связей с африканскими странами остается одним из приоритетов внешней политики Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая в понедельник на открытии здания канцелярии турецкого генконсульства в Кейптауне, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава дипломатии привлек внимание к росту числа авиарейсов национального авиаперевозчика Турции – THY в страны Африки, в том числе в Кейптаун, а также развитию сотрудничества в образовательной сфере.

Кроме того, министр указал на наличие незадействованного потенциала торговых связей Турции и ЮАР.

По словам Чавушоглу, объем товарооборота между двумя странами за последний год вырос на 50 процентов – до 3 млрд долларов. «На мой взгляд это далеко не предел, и мы сможем довести показатель до 10 млрд долларов и выше», - подчеркнул он.