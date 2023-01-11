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Анкара надеется на диалог по Сирии во имя мира и стабильности - Акар

Турция Материалы 11 января 2023 00:27 (UTC +04:00)
Анкара надеется на диалог по Сирии во имя мира и стабильности - Акар

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал тему диалога с Сирией, передает Trend со ссылкой на "Анадолу",

Глава оборонного ведомства отметил, что вопрос возобновления добрососедских отношений между двумя странами, наметился в повестке дня спустя 11 лет кровавого противостояния в Сирии.

«Надеемся, что благодаря взаимным встречам, диалог будет развиваться и внесет вклад в мир и стабильность в регионе»,- сказал глава оборонного ведомства Турции.

Акар отметил, что Турция продолжает прилагать активные усилия к урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

Отвечая на вопрос о вероятности повторной встречи министров обороны Турции, России и Сирии, Акар сказал, что в Анкаре выражают надежду на мир и стабильность в регионе, а также добровольное и безопасное возвращение сирийских беженцев в свои земли.

На вопрос о последствиях диалога для Сирийской освободительной армии (СОА), министр отметил, что Турция не предпринимала и не предпримет каких-либо шагов, которые могут нанести ущерб сирийской оппозиции.

«Поэтому оппозиция должны действовать осознанно, не поддаваться провокациям»,- добавил глава ведомства.

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