Эрдоган призвал к отказу от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Вопросы защиты прав человека являются одними из главенствующих в современной повестке дня. Во многих регионах планеты: от Сирии до Палестины, от Йемена до Аракана (Мьянма), сегодня фиксируются факты грубого нарушения основополагающих прав и свобод. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на международной конференции на тему развития института омбудсменов в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Во многих случаях игнорируются преступления, связанные с ксенофобией и ненавистью к мигрантам. Сегодня мы со стыдом вспоминаем о действиях отдельных стран, называющих себя развитыми», - сказал глава государства.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции вновь показала миру всю остроту проблемы миграции. «Только в Эгейском море в прошлом году, усилиями Турции было спасено 20 тыс. нелегальных мигрантов. В то время, как международная общественность смотрит сквозь пальцы на акты насилия в отношении мигрантов, тогда как Турция продолжает отстаивать права человека», - сказал президент.

Эрдоган раскритиковал позицию отдельных стран в вопросе борьбы с преступностью. «Ряд государств, входящих вместе с Турцией в состав НАТО, Совета Европы или ООН, превратились в убежище для бандитов, бегущих от турецкого правосудия», - сказал президент Турции.

Он напомнил о противоправных действиях сторонников террористов РПК в Париже и выразил надежду на то, что подобные события докажут ошибочность подразделения террористов «на хороших и плохих», что «откроет путь для нового этапа борьбы с терроризмом».

Глава турецкого государства также привлек внимание к ситуации в соседней Сирии.

По его словам, в районы Сирии, зачищенные от террористов усилиями Турции, до сегодняшнего дня вернулись около 550 тыс. беженцев. «По мере плодотворности дипломатических контактов РФ, Турции и режима Башара Асада, число возвращающихся [в Сирию] беженцев будет расти», - сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган раскритиковал запрет на учебу девушек в вузах Афганистана, назвав подобный подход «далеким от гуманизма и учений ислама». «Девочки [в Афганистане] должны иметь доступ к системе образования. Никто не вправе обосновывать подобный подход учениями ислама. Наша религия подобного не признает!», - подчеркнул политик.

Касаясь ситуации в Черноморском регионе, президент Эрдоган отметил, что Анкара прилагает усилия к выходу из энергетического и продовольственного кризисов.

В данной связи Эрдоган напомнил о предложении российского президента Владимира Путина по поставкам агропродукции в слаборазвитые страны. «Путин сказал: Мы готовы предоставить зерно, а вы обеспечьте транспортировку, но ни в страны Европы, а в нуждающиеся государства Африки. Я поддержал инициативу. Тем самым был запущен процесс», - сказал турецкий лидер.