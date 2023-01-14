Турецкая армия ликвидировала 11 террористов РПК/YPG на севере Сирии

Турецкая армия ликвидировала 11 боевиков сирийского крыла террористической организации РПК -YPG. Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

Согласно сообщению, боевики РПК/YPG нейтрализованы на севере Сирии в зонах антитеррористических операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

«Турецкая армия продолжает решительную борьбу с террористами РПК/YPG, чьей единственной целью является кровопролитие в регионе. Нейтрализованы 11 боевиков, организовавших нападения на две зоны операций. Шаги по ликвидации угрозы терроризма не прекратятся», - говорится в сообщении.