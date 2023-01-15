В Турции тестируют первый отечественный спутник связи TÜRKSAT-6A

В Турции с успехом продолжаются испытания первого телекоммуникационного спутника турецкой разработки Türksat 6A. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«В ходе испытаний оценивается прочность спутника, в частности в процессе его запуска и нахождения в космической среде. По состоянию на декабрь 2022 года с успехом завершились первые функциональные и термовакуумные испытания спутника », -сказал министр.

В 2014 году между Министерством транспорта и инфраструктуры, TÜBİTAK и TÜRKSAT было подписано Соглашение о проекте национального спутника связи TÜRKSAT-6A и дополнительный протокол. Таким образом, проект, реализуемый под эгидой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, был официально запущен.

ТURKSAT-6A внесет большой вклад в производство критически важных технологий с привлечением отечественных ресурсов, а также в предоставление услуг ранее не охваченных географических регионов.

По словам Караисмаилоглу , проект реализуется с большой аккуратностью и привлечением отечественных ресурсов.

Производство, интеграция и испытания «технической модели» спутника были завершены в августе 2022 года. Работы по интеграции в так называемую «летающую модель», которая будет выполнять свою миссию на орбите, завершены в значительной степени, отметил Караисмаилоглу.

По его словам, все испытания проводятся в соответствии с намеченным планом и ситуацию с реализацией проекта отслеживают все заинтересованные стороны и учреждения. «Запуск TÜRKSAT-6A планируется осуществить в 2023 году на ракеты SpaceX Falcon 9.

TÜRKSAT-6A – это первая спутниковая платформа связи турецкой разработки, подчеркнул Караисмаилоглу.