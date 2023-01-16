У входа в Босфор со стороны Мраморного и Черного моря скопились десятки судов

Десятки судов скопились на якорных стоянках в Мраморном и Черном море в очереди на вход в пролив Босфор, где в понедельник утром было приостановлено судоходство в обе стороны из-за севшего на мель сухогруза. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine traffic, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно порталу, интенсивное судоходство отмечено и в самом Босфоре. О новых происшествиях не сообщается.

Ранее сообщалось, что 143-метровый сухогруз МКК-1, следовавший с Украины в турецкий порт Эрегли в Мраморном море, в районе 07:00 по местному времени сел на мель у стамбульского района Сарыер из-за неисправности рулевого управления. Сразу после этого судоходство в Босфоре в обе стороны было приостановлено почти на 10 часов. После снятия судна с мели движение в проливе в районе 17:30 было восстановлено, сообщило Управление береговой охраны Турции.