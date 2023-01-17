Стабильность на Южном Кавказе важна для каждого из нас - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Стабильность на Южном Кавказе важна для каждого из нас.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с иранским коллегой Хусейном Амиром-Абдуллахианом.

По словам Чавушоглу, на встрече было обсуждено проведение встреч в форматах "3+3" и Азербайджан-Турция-Иран.

Он подчеркнул, что инфраструктурные проекты, которые предусмотрены к реализации на Южном Кавказе, будут на пользу всем.

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдуллахиан находится с визитом в Турции. Сегодня он был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)