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Турция ожидает одобрения США сделки по продаже ей истребителей F-16

Турция Материалы 18 января 2023 23:27 (UTC +04:00)
Турция ожидает одобрения США сделки по продаже ей истребителей F-16

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил в среду на встрече в Вашингтоне с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, что рассчитывает на одобрение Соединенными Штатами сделки по продаже Анкаре истребителей F-16, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"На переговорах мы повторно поднимем вопрос наших требований по сделке с F-16. Мы рассчитываем на положительное решение этого вопроса, который имеет важное значение не только для Турции, но и для НАТО", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что решение, которое предстоит принять Конгрессу США в вопросе продажи F-16, также отвечает стратегическим интересам Анкары и Вашингтона.

По словам Чавушоглу, на переговорах планируется обсудить двусторонние отношения, в том числе в области обороны и безопасности, вопросы совместного противодействия терроризму, урегулирования на Украине, ситуацию в Восточном Средиземноморье и другие проблемы, представляющие взаимный интерес.

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