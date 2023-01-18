Турция ожидает одобрения США сделки по продаже ей истребителей F-16

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил в среду на встрече в Вашингтоне с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, что рассчитывает на одобрение Соединенными Штатами сделки по продаже Анкаре истребителей F-16, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"На переговорах мы повторно поднимем вопрос наших требований по сделке с F-16. Мы рассчитываем на положительное решение этого вопроса, который имеет важное значение не только для Турции, но и для НАТО", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что решение, которое предстоит принять Конгрессу США в вопросе продажи F-16, также отвечает стратегическим интересам Анкары и Вашингтона.

По словам Чавушоглу, на переговорах планируется обсудить двусторонние отношения, в том числе в области обороны и безопасности, вопросы совместного противодействия терроризму, урегулирования на Украине, ситуацию в Восточном Средиземноморье и другие проблемы, представляющие взаимный интерес.