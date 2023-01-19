В Турции начат очередной этап антитеррористических операций Eren

В провинции Мардин на юго-востоке Турции в среду стартовала двадцать вторая фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В МВД Турции сообщили, что в операции задействованы 655 сотрудников сил правопорядка, в том числе бойцов спецназа жандармерии и полиции, разделенных на 50 групп.

В ведомстве подчеркнули решимость к полному устранению угрозы терроризма в стране.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.​​​​​​​

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG.