Турция ожидает от Швеции и Финляндии выполнения договоренностей - Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар анонсировал визит в Анкару главы Минобороны Швеции Пола Йонсона, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Встреча планируется, мы отслеживаем процесс. Ситуация прояснится по мере развития», - сказал министр в беседе с журналистами в парламенте страны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Турция была и остается сторонником политики «открытых дверей» НАТО, а также напомнил о Трехстороннем меморандуме между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки, подписанном в июне на полях НАТО в Мадриде.«Мы ожидаем от Швеции и Финляндии скорейшего выполнения обязательств, предусмотренных этим Меморандумом», - отметил глава оборонного ведомства Турции.

Касаясь темы модернизации парка самолетов F-16 ВВС Турции, министр сообщил, что этот вопрос значится в повестке визита главы МИД Мевлюта Чавушоглу в США.

«На данном этапе мы фиксирует позитивное продвижение. Тесные контакты сохраняются с министром обороны США. На встречах разных уровней, заявляем, что ожидаем положительных и конкретных результатов, причем в ближайшее время. Мы движемся в этом направлении. Имелись некоторые ограничения, но и они устранены», - сказал Акар.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара не приемлет каких-либо ограничений либо условий в оборонных контрактах.