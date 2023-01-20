Литва высоко ценит вклад Турции в продовольственную безопасность

Литва высоко оценивает вклад Турции в мировую продовольственную безопасность. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Науседа с удовлетворением подчеркнул роль Турции в предотвращении глобального продовольственного кризиса, а также приветствовал посреднические усилия Анкары по украинскому кризису. «Безусловно, ценю усилия Турции в поиске каналов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки. Надеюсь, Турция продолжит вносить вклад в продовольственную безопасность», - сказал политик.

Политик отметил далее, что на фоне происходящего в Украине, Литва уже в апреле прошлого года сократила зависимость от российского газа.

По словам Науседы, усилия по обеспечению энергобезопасности страны продолжаются уже двадцать лет.

Использование Литвой плавучего терминала СПГ Клайпеда на побережье Балтийского моря помогло разорвать связи с российскими поставщиками, подчеркнул он. «Мы также больше не покупаем российскую нефть. У нас есть большой нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяйе. Мы установили связи со Швецией и Польшей, благодаря чему мы не зависим от поставок энергоресурсов из России», - сказал глава государства.

Литовский лидер отметил, что власти реализовали все проекты, начатые в сфере энергетики, что позволило им в апреле прошлого года разорвать связи с российскими поставщиками. «В настоящее время мы находимся в процессе синхронизации с электросетью континентальной Европы. Все еще является частью постсоветской энергосистемы, которая является последним элементом, делающим нас зависимыми от российских ресурсов. Уверен, что принимаемые меры помогут нам позитивно смотреть в будущее», - сказал он.

Науседа подчеркнул, что Литва поддерживает позицию Украины. Наряду с правительственными программами, помощь украинцам оказывает и литовский народ, подчеркнул он.

Он напомнил, что жители Литвы организовали акцию по сбору средств для покупки турецкого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины. В ответ на это, компания Baykar передала Литве беспилотник безвозмездно, напомнил Науседа.