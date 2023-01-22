Турция занимает особое место в мире - Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 29 октября 2023 года Турецкая Республика отметит первое столетие своего создания: «100 лет, конечно, важны для государства, особенно в уравнении, где большая часть историй 193 государства-членов Организации Объединенных Наций насчитывают не более 50-60 лет. Это период времени, который отражает сильное развитие и традиции. Даже с одной этой особенностью наша республика занимает особое положение в мире», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В своем выступлении в Торгово-промышленной палате Бурсы (BTSO) на церемонии вручения премии «Те, кто повышает ценность экономики», президент Эрдоган выразил большое удовольствие быть вместе с представителями делового мира.

Поздравив каждую из компаний, которым вручили награды в четырех различных категориях, Эрдоган поблагодарил их за вклад в развитие страны, нации и экономики. Он пожелал, чтобы государственные инвестиции в размере 12 миллиардов лир и 30 миллиардов лир инвестиций частного сектора, которые объявлены сегодня, принесли пользу городу. Президент Эрдоган поздравил министерства, муниципалитеты, все учреждения и организации, а также частный сектор, которые вносят лепту в развитии города.

«За последний год мы трижды посетили Бурсу. В каждой поездке мы вводим в эксплуатацию множество предприятий и инфраструктурах сооружений, имеющих историческое значение для города и страны. Не случайно, что Бурса превратилась в локомотив отечественной экономики», - отметил президент Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция строит долгосрочные планы, нацеленные на 20-30 лет вперед.

«Существует программа развития страны на 50 лет. В прошлом году Турция экспортировала товаров на рекордные 254 миллиардов долларов. Рост экономики составил 6,2 процента. Страну посетили 51 миллион туристов со всего мира, сектор туризма заработал более 46 миллиардов долларов. Сейчас Турция известна в мире, благодаря экономическому росту и удачной дипломатической деятельности. Не случайно, что именно в этом прекрасном городе построен завод по производству отечественных электромобилей TOGG. И это только начало, Турция ставит перед собой глобальные задачи и они будут выполнены», - сказал Эрдоган.