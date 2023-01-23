Успешно выполнен второй полет Bayraktar Kızılelma (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Успешно выполнен второй полет первого турецкого беспилотного боевого самолета Bayraktar Kızılelma.

Об этом сообщили в понедельник Trend в компании Baykar.

Было отмечено, что во втором полете было проведено тестирование идентификации систем беспилотного боевого самолета.

"Испытания Bayraktar Kızılelma продолжаются. Первый беспилотный боевой самолет Турции совершил свой второй полет в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага. Во время второго полета под руководством Сельджука Байрактара, председателя Совета правления и технологического директора Baykar, тестирование идентификации систем было успешно завершено", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)