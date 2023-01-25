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Глава МИД Сербии посетит Турцию

Турция Материалы 25 января 2023 23:58 (UTC +04:00)
Глава МИД Сербии посетит Турцию

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Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 26 января совершит визит в Турцию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Турции сообщили, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

В МИД отметили, что в рамках переговоров главы дипломатий Турции и Сербии обсудят аспекты двусторонних отношений и шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества.

В повестке обсуждений значатся также актуальные региональные и международные процессы.

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