Глава МИД Сербии посетит Турцию

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 26 января совершит визит в Турцию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Турции сообщили, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

В МИД отметили, что в рамках переговоров главы дипломатий Турции и Сербии обсудят аспекты двусторонних отношений и шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества.

В повестке обсуждений значатся также актуальные региональные и международные процессы.