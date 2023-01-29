МИД Турции призвал к бдительности при поездках в Европу

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции призвал сограждан, планирующих поездки в Европу, к бдительности, предупредив о возможных направленных против иностранцев акциях, в том числе на расистской почве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ряде стран Европы в последнее время отмечен рост антиисламских акций, в том числе во время пропагандистских выступлений, направленных против нашей страны, с участием групп, связанных с террористической организацией. Такое развитие событий показывает масштабы опасности, которых достигли в Европе религиозная нетерпимость и ненависть, а также уровень расистских и сепаратистских движений", - отмечается в релизе министерства, распространенном в субботу.

В этой связи ведомство призывает сограждан, которые проживают в европейских странах или планируют поездки туда, к бдительности, держаться подальше от районов, где могут активизироваться такие выступления и при необходимости обратиться в посольские и консульские учреждения Турции.