БАКУ /Trend/ - В Турции могут отдельно рассмотреть заявку Финляндии в НАТО.

Об этом во время своего выступления сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"При необходимости мы можем дать иной месседж касательно Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим иной месседж по Финляндии. Но Финляндия не должна повторять тех же ошибок", - отметил Эрдоган.

Эрдоган также добавил, что Швеция должна передать Турции террористов, если она хочет вступить в НАТО. По его словам, премьер-министру Швеции был передан список из 120 террористов. "Если не выдадите, то не обессудьте", - сказал Эрдоган.