Эрдоган назвал честными и уважительными отношения с Путиным

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ", - заявил Эрдоган, выступая в воскресенье перед молодежью в городе Биледжик. Трансляцию выступления президента Турции вел телеканал TRT.

Он напомнил, что "в связи с темой покупки комплексов С-400 [у России] было много угроз" со стороны других стран. "Но мы купили С-400. И теперь комплексы у нас в кармане", - сказал президент.