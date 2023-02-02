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TEKNOFEST в этом году пройдет в Стамбуле, Измире и Анкаре

Турция Материалы 2 февраля 2023 06:47 (UTC +04:00)
TEKNOFEST в этом году пройдет в Стамбуле, Измире и Анкаре

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Фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в этом году пройдет в Измире, Стамбуле и Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В этом году TEKNOFEST в честь 100-летия Турецкой Республики состоится в Измире, Стамбуле и Анкаре.

TEKNOFEST 2023, который снова соберет миллионы, пройдет с 16 по 19 марта в Измире, с 27 апреля по 1 мая в Стамбуле и с 30 августа по 3 сентября в Анкаре.

- Призовой фонд составит более 13 миллионов турецких лир

На фестивале, где каждый год проводится больше конкурсов по сравнению с предыдущим годом, в этом году будут проводиться 41 основных конкурсов в 102 подкатегориях.

Призовой фонд в конкурсах TEKNOFEST в этом году будет составлять более 13 миллионов турецких лир. Более 30 миллионов турецких лир будет направлено на материальную поддержку участников.

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