Мы рассматриваем исламофобию как преступление против человечества - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в результате предупреждения Турции власти Норвегии отозвали разрешение на действия, связанные с нападением на Коран.

"Вы видели, что происходит в Швеции, Нидерландах и Дании. То же самое должно было произойти в Норвегии. Сегодня мы пригласили посла Норвегии в наш МИД, и они отменили данное ими разрешение. Преступление против человечности - это не свобода выражения мнений. Это преступление на почве ненависти. Ненависть - это не свобода самовыражения", - отметил Чавушоглу.

- Мы рассматриваем исламофобию как преступление против человечества

Отметив, что Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия имеют более или менее одинаковые законы о свободе слова, Чавушоглу сказал:

"Они утверждают, что самовыражение часть демократии. Сжигание Корана не противоречит законам. Финляндия, а сейчас и Норвегия разделяют нашу позицию в этом, что провокационные действия против нашей священней книги, нашей религии не имеют ничего общего с демократией. Но В Швеция и Дании думают иначе. Если такие действия будут осуществлены по отношении к ним, то это будет расцениваться, как расизм, ксенофобия и радикализация. Мы не думаем, что это правильно".

Чавушоглу добавил, что нападение на религию, независимо от того, какая это религия - неприемлемо.