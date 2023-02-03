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Турция - надежный маршрут поставок энергоресурсов в ЕС - Фатих Донмез

Турция Материалы 3 февраля 2023 21:59 (UTC +04:00)
Турция - надежный маршрут поставок энергоресурсов в ЕС - Фатих Донмез

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что его страна является самым надежным маршрутом для поставок энергоресурсов в страны ЕС, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр отметил, что Турция, как страна расположенная на пересечении Востока и Запада, продолжает играть ключевую роль и в энергетических проектах. «Сотрудничество и солидарность - это уникальные инструменты, которые мы можем использовать для укрепления нашей энергетической безопасности и повышения благосостояния стран. Кроме того, в одиночку непросто преодолеть кризисные ситуации, что также делает сотрудничество необходимым», - сказал он.

По его словам, энергетический и климатический кризисы требуют от стран более тесного сотрудничества.

Турция продолжит поддерживать проект Южного газового коридора, заверил министр.

Донмез привлек внимание к значимости перехода к «зеленой энергии». «Турция осуществляет перетоки электричества с Азербайджаном, Грузией, Болгарией и Грецией, и готова к сотрудничеству в реализации новых проектов в сфере зеленой энергии», - констатировал Донмез.

Министр рассказал о новом Национальном энергетическом плане Турции, Стратегии и дорожной карте Турции в области водородных технологий.

По его словам, Турция стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии с 55 до 65 процентов. «К 2035 году в Турции будут действовать АЭС с установленной мощностью в 7,2 гигаватт», - сказал он.

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