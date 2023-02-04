Turkish Airlines предупредила о возможных изменениях в графике полетов из-за снегопада

Компания Turkish Airlines предупредила в пятницу о возможных изменениях в графике отправки и приема рейсов из-за сильного снегопада, который к 5 февраля накроет большую часть страны. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Погодные условия, которые ожидаются 5 февраля, могут повлиять на некоторые наши рейсы", - говорится в сообщении.

Компания попросила клиентов заранее проверять статус их рейсов онлайн.

Турецкая метеослужба проинформировала, что с вечера пятницы в ряде провинций страны, в том числе в Анкаре, Стамбуле и на юго-востоке республики, начнутся снегопады. К воскресенью они накроют значительную часть территории Турции. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в восточной и центральной части, а также на северо-западе, где расположен Стамбул. Там власти опасаются серьезного транспортного коллапса.

Снегопады продлятся минимум до 9 февраля. Несмотря на возможные проблемы с транспортным сообщением, для турок эти осадки являются крайне необходимыми. Из-за засушливой осени и начала зимы водохранилища не успели наполниться. Уровень воды в стамбульских водохранилищах упал до рекордно низких отметок, и при отсутствии достаточного количества осадков воды в них может хватить только на несколько месяцев.