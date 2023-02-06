НАТО направит помощь пострадавшей от землетрясения Турции - генсек

БАКУ /Trend/ - НАТО готово оказать поддержку Турции в связи с разрушительным землетрясением, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Trend со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Полная солидарность с нашим союзником Турцией в связи с последствиями этого ужасного землетрясения. Я поддерживаю связь с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, и члены альянса сейчас осуществляют меры по оказанию помощи нашему союзнику", - сказал он.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2 383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.