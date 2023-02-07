Стоимость авиаперелетов в зоне землетрясения снижена до 100 лир

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (THY) установила стоимость авиаперелетов из зоны землетрясения на уровне до 100 лир.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в социальных медиа сообщил пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устун.

Он отметил, что продолжаются операции в координации с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) по доставке гуманитарной помощи и поисково-спасательных групп в районы землетрясений.

"Авиакомпания совершила 47 полетов, в том числе 9 полетов были совершены грузовыми самолетами. Мы открываем обратные рейсы наших вылетающих гуманитарных самолетов для использования их нашими гражданами. Мы устанавливаем стоимость 100 турецких лир, включая налоги, до 13 февраля на эти рейсы и все наши рейсы из Аданы, Диярбекира, Шанлыурфы и Элязыга в Стамбул", - сказал Устун.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3381, пострадали 20 426 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)