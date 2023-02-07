В спасательных работах в Турции задействовано около 25 000 специалистов

БАКУ /Trend/ - В Турции в регионах, пострадавших от землетрясения, в спасательных работах принимают участие 24 443 спасателя.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор подразделения Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) Орхан Татар.

"Привлечены поисково-спасательные группы из самых разных учреждений, есть волонтеры. Поисково-спасательные группы регулярно отправляются в регион",- сказал он.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 381, раненых - 20 426 человек, разрушено 5 775 зданий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)