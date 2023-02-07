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Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 549 человек

Турция Материалы 7 февраля 2023 15:53 (UTC +04:00)
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 549 человек

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 549 человек.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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