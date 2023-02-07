БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 5 434 человек.

Как передает Trend, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, число пострадавших достигло 31 777 человек.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.