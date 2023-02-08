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Возник ряд технических проблем в связи с доступом к соцсетям – Фуат Октай

Турция Материалы 8 февраля 2023 22:30 (UTC +04:00)
Возник ряд технических проблем в связи с доступом к соцсетям – Фуат Октай

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Возник ряд технических проблем в связи с доступом к социальным сетям.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что соответствующие структуры предоставят подробную информацию об этом.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших – 52 979 человек.

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