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В Турции два человека погибли под лавиной

Турция Материалы 4 марта 2023 19:55 (UTC +04:00)
В Турции два человека погибли под лавиной

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Двое граждан Турции погибли в субботу в результате схода лавины в горах провинции Артвин на северо-востоке страны. Об этом сообщило управление губернатора провинции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"4 марта в районе 15:00 на наших граждан, катавшихся на горных лыжах в уезде Юсуфели, сошла лавина. Двое из них погибли, семеро пострадали, но были спасены", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательную операцию провели сотрудники регионального отделения Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

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