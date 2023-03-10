Путь в будущее Турции пролегает через устранение последствий бедствия - Эрдоган

Путь в будущее Турции пролегает через устранение последствий февральских землетрясений, искоренение экономического, социального и психологического ущерба бедствия. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, посвященном выборному процессу в стране, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент напомнил, что жертвами землетрясений 6 февраля стали более 47 тыс. жителей юга и юго-востока Турции.

«Негативные последствия бедствия ощутили на себе более 14 млн жителей Турции. Планируем фактически с нуля восстанавливать города. Мы полны решимости работать до тех пор, пока 3,5 млн жителей зоны бедствия не будут поэтапно обеспечены безопасным жильем», - заверил турецкий лидер.

По его словам, цель правительства - построить за год (в зоне бедствия) 319 тыс. единиц жилья, включая 75 тыс. сельских домов.