БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на чрезвычайном Саммите Организации тюркских государств.

"Надеюсь, что при поддержке дружественных и братских стран мы в кратчайшие сроки преодолеем последствия землетрясения. Страны тюркского мира были одними из первых, откликнувшихся на призыв Турции. Мы не забудем вашу поддержку", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)