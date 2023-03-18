БАКУ /Trend/ - Турция ответила на заявление Европарламента о так называемом «геноциде армян».

Как сообщает Trend, МИД Турции распространил заявление по этому поводу.

«Европейский парламент в своем отчете под названием «Отношения ЕС-Армения» от 15 марта 2023 года включил необоснованные утверждения о нашей стране и событиях 1915 года. Эти идеи, несовместимые с историческими фактами и нормами международного права не отражают действительности», - подчеркнули в МИД Турции.

В заявлении отмечено, что Турция призывает Европейский Парламент действовать в соответствии с политической моралью и международным правом, а не повторять подобные односторонние и необоснованные заявления.