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Турция ответила на заявление Европарламента о так называемом «геноциде армян»

Турция Материалы 18 марта 2023 01:24 (UTC +04:00)
Турция ответила на заявление Европарламента о так называемом «геноциде армян»

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БАКУ /Trend/ - Турция ответила на заявление Европарламента о так называемом «геноциде армян».

Как сообщает Trend, МИД Турции распространил заявление по этому поводу.

«Европейский парламент в своем отчете под названием «Отношения ЕС-Армения» от 15 марта 2023 года включил необоснованные утверждения о нашей стране и событиях 1915 года. Эти идеи, несовместимые с историческими фактами и нормами международного права не отражают действительности», - подчеркнули в МИД Турции.

В заявлении отмечено, что Турция призывает Европейский Парламент действовать в соответствии с политической моралью и международным правом, а не повторять подобные односторонние и необоснованные заявления.

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