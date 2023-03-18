Экспорт готовой одежды из Турции с начала года достиг $3,2 млрд

Объем экспорта готовой одежды и аксессуаров из Турции в январе-феврале 2023 года составил 3 млрд 212 млн долларов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), совокупный объем поставок турецкой продукции за рубеж в феврале текущего года сократился на 6,4 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года – до 18,6 млрд долларов.

Объем турецкого экспорта в целом в январе-феврале 2023 года вырос на 1,5 процента – до 38 млрд долларов.

Непосредственно объем поставок готовой одежды и аксессуаров зарубежным клиентам в феврале текущего года сократился на 14,1 процента до 1 млрд 581 млн долларов против 1 млрд 840 млн долларов в тот же период 2022 года.

Объем экспорта готовой одежды и аксессуаров из Турции в январе-феврале текущего года снизился на 6,4 процента до 3 млрд 212 млн долларов.

Наибольший экспорт в феврале осуществлялся из Стамбула - 1,1 млрд долларов. Следом идут Бурса - 134 млн долларов и Измир - 109 млн долларов.

В январе-феврале лидером экспорта также оставался Стамбул – 3,2 млрд долларов. Следом идут Бурса - 267 млн долларов и Измир - 226 млн долларов.

Ведущим импортером турецкого сектора готовой одежды и аксессуаров в феврале стала Германия. Экспорт из Турции в эту страну составил 264 млн долларов. Далее следуют Испания - 117 млн долларов и Нидерланды - 117 млн долларов.

Экспорт готовой одежды и аксессуаров за январь-февраль в страны ЕС составил 1,9 млрд долларов, в страны СНГ – 343 млн долларов и другие страны Европы – 332 млн долларов.