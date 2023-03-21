НАТО ожидает, что Финляндия станет членом альянса до выборов в парламент Турции 14 мая, со Швецией никаких дат нет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, представляя свой ежегодный отчет о деятельности НАТО в 2022 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я получил заверения, что парламент Венгрии ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в ближайшее время, а парламент Турции сделает это до предстоящих выборов (запланированных на 14 мая - прим. ТАСС), поэтому я ожидаю, что Финляндия станет членом НАТО до выборов в Турции, - сказал он. - По Швеции я не могу назвать конкретных сроков, но ее вступление является первым приоритетом".

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО ожидает значительного увеличения своих военных возможностей на Балтике после приема Финляндии и Швеции. "Армии Финляндии и Швеции отлично подготовлены и экипированы, с ними оборонять Балтийский регион станет значительно проще", - сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что членство этих стран имеет большое значение для действий НАТО на Крайнем Севере, что особенно важно, поскольку в условиях глобального изменения климата этот регион приобретает все большее значение.