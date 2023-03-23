Эрдоган заявил, что Турция не примет чью-либо сторону в военных конфликтах

Турцию нелегко заставить принять чью-либо сторону в военных конфликтах, и она сама не станет этого делать. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в интервью турецким СМИ, которое транслировалось на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Хочу обратиться к нации. Турция не станет легко и просто принимать ничью сторону в военных конфликтах. Турция всегда будет выступать за мир, защищать его, делать шаги для укрепления глобального мира. Собственно, наша задача в российско-украинском конфликте заключается именно в этом", - сказал он.