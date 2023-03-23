Эрдоган обсудит с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам турецкого лидера, в ходе переговоров будет обсуждаться ход реализации Черноморской зерновой инициативы.

“Через два-три дня у нас будет телефонный разговор с Путиным”, - сказал Эрдоган в интервью, которое транслировалось в эфире турецких телеканалов ТЕМ и Star TV.

Глава государства отметил, что мировое сообщество высоко ценит посреднические усилия Турции по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Президент также рассказал о мерах по ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции.

По его словам, фундаменты первых домов в зоне стихийного бедствия будут заложены в четверг, 23 марта.