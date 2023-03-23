Комиссия парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО

Комиссия парламента Турции по иностранным делам дала добро на заявку Финляндии на присоединение к НАТО, сообщает в четверг Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

После этого заявка должна поступить на рассмотрение Великого национального собрания (парламента) Турции.

Ранее в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс. Теперь для завершения процесса вступления в НАТО Финляндии требуется лишь дождаться ратификации со стороны Турции и Венгрии.