Эрдоган и Путин обсудили двусторонние связи и Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы государств обсудили шаги по дальнейшему развитию турецко-российских связей, а также последнее развитие событий вокруг российско-украинской войны.

Эрдоган поблагодарил Путина за позитивную позицию по вопросу повторного продления сроков Черноморской зерновой инициативы.

Президент Турции отметил также, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между РФ и Украиной путем переговоров.

Турецкий лидер не исключил новых шагов в вопросе экономического сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых в Сочи.