Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах не позволит втянуть Турцию ни в какую войну

Турция не намерена вступать в какую-либо войну, это является частью избирательной кампании действующего турецкого президента Тайипа Эрдогана. О своих планах он рассказал в среду в интервью телеканалу A Haber, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, мы (правящая Партия справедливости и развития - прим. ТАСС) не поведем нашу страну на войну. Во-вторых, мы сохраним институт семьи. В-третьих, мы будем более щепетильно относиться к иммиграции, в основном из Сирии. Мы не станем кормить мигрантов. Если бы не мы, западный клуб втянул бы Турцию в зону войны", - отметил глава государства, говоря о том, какую политику собираются проводить он и его партия в случае победы на предстоящих выборах.