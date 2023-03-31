С 6 февраля в Турции зафиксировано около 22,5 тыс. землетрясений

С 6 февраля, то есть после разрушительных землетрясений с эпицентрами в турецком Кахраманмараше, произошло около 22 500 афтершоков. Об этом сообщил глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции Юнус Сезер, выступая на конференции по исследованию землетрясений, организованной в режиме онлайн Советом по научным и техническим исследованиям Турции (TUBITAK), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, землетрясения 6 февраля в Кахраманмараше стали третьими по величине землетрясениями после таких же бедствий в Северной Анатолии в 1668 году и в Эрзинджане в 1939 году. «Это было самое масштабное бедствие с точки зрения площади воздействия, разрушений и человеческих жертв», отметил Сезер.

Глава AFAD указал, что землетрясения непосредственно затронули около 15 миллионов граждан, проживающих в регионе. «Продолжительность первого землетрясения магнитудой 7,7 составила 65 секунд, а второго магнитудой 7,6 — 45 секунд. На данный момент произошло около 22 500 подземных толчков. Эта цифра равна среднему числу зарегистрированных AFAD землетрясений в течение года. Число толчков магнитудой от 5 до 6 баллов составляет 47. В результате обоих землетрясений произошли поверхностные разрывы длиной около 400 км, а в земной коре образовались смещения до 7,5 метров», - сказал Сезер.

По его словам, в результате землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше разрушились или будут снесены в срочном порядке 56 426 зданий, 206 452 постройки получили серьезные повреждения, 48 984 - средние и 516 352 - легкие.

Сезер отметил, что после проведения поисково-спасательных работ в регион на первом этапе было отправлено 160 тысяч палаток. На данный момент установлено около 610 тысяч палаток, на 289 контейнерных площадках размещено 45 тысяч контейнеров, сказал глава AFAD.

На первом этапе в регионе было размещено 2 млн 800 тыс. пострадавших от землетрясения, на данной момент - 2,5 млн человек. Еще 800 тыс. пострадавших от землетрясения были размещены за пределами региона, добавил Сезер.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тыс. человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.