Турция импортировала в январе 3,449 млн тонн нефти и нефтепродуктов

Общий объем импорта нефти и нефтепродуктов в Турции в январе 2023 года сократился на 3,63 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года - до 3 млн 449 тыс. 668 тонн.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом свидетельствуют данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции.

Импорт сырой нефти, составляющий наибольшую статью в общем объеме импорта нефти Турции, сократился на 13,56 процентов - до 2 млн 255 тыс. 846 тонн.

Закупка дизельного топлива выросла на 8,71 процент - до 777 тыс. 24 тонн. Остальную часть импорта составили авиационное и судовое топливо, бензин, мазут и другие продукты переработки нефти.

Главным экспортером нефти и нефтепродуктов в Турцию является Россия – 1 млн 180 тыс. 975 тонн. Следом идут Ирак – 917 тыс. 656 тонн и Казахстан – 633 тыс. 740 тонн.