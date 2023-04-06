Эрдоган заявил, что он и его предвыборный альянс значительно опережают всех конкурентов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его предвыборный альянс и сам он значительно опережают всех конкурентов, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы знаем, как часто делаются опросы, какие кампании идут в соцсетях, какие там ходят цифры. Но заметьте, несмотря на то, что в ходе предыдущих выборов опросы сулили победу оппозиции, выигрывали мы. Согласно данным, которые есть у нас, мы далеко впереди всех и на президентских, и на парламентских выборах", - сказал Эрдоган в интервью турецким телеканалам.

Турецкий лидер также сообщил, что его "Республиканский альянс" продолжает готовить для подачи в Центризбирком партийные списки кандидатов в депутаты на предстоящих выборах. Он указал, что в них будет много новых лиц, в том числе представители сферы культуры и искусства.

"Мы получили более 6 тыс. заявок. У нас будут и неожиданные имена в списках. Есть писатели, художники, представители интеллигенции", - сказал он. Кроме того, ведется работа и по новому составу кабинета министров. При этом количество министерств, по словам Эрдогана, увеличивать не предполагается.

Выборы президента и парламента в Турции пройдут 14 мая.