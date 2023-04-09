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Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник - Эрдоган (ФОТО)

Турция Материалы 9 апреля 2023 15:42 (UTC +04:00)
Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник - Эрдоган (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый турецкий наблюдательный спутник будет запущен в космос 11 апреля. Об этом, как передает Trend, написал в воскресенье на своей странице в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля", - написал он.

По его словам, Турция продолжит развиваться в глобальной космической гонке благодаря своим человеческим ресурсам, возможностям и технологиям.

Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник - Эрдоган (ФОТО)
Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник - Эрдоган (ФОТО)
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