СКЦ в Стамбуле не согласовал инспекции по зерновой сделке - ООН

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Совместному координационному центру (СКЦ) в Стамбуле не удалось провести инспекции судов в рамках зерновой инициативы и их планируется теперь возобновить 12 апреля. Его слова приводит сайт всемирной организации, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Совместный координационный центр не смог провести сегодня инспекции, поскольку сторонам потребовалось больше времени, чтобы достичь договоренности по операционным приоритетам. В ходе активных обсуждений с СКЦ при поддержке ООН и Турции инспекции планируется возобновить 12 апреля, — сказал представитель генерального секретаря.

Кроме того, по словам Дюжаррика, на данный момент 50 судов ожидают получение разрешения на движение в украинские порты.

Он также указал, что со времени подписания зерновой сделки СКЦ обеспечила безопасный экспорт более 27,5 млн тонн продуктов питания, что помогло снизить цены на продовольствие.