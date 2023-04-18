Аэропорты Стамбула за три месяца обслужили свыше 24,4 млн пассажиров

Аэропорты Стамбула в январе-марте обслужили 24 млн 451 тыс. 843 пассажира, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Гражданская авиация Турции, преодолевшая негативные последствия пандемии коронавируса с помощью мер, принятых в период нормализации, снова демонстрирует рост статистики полетов и пассажиропотока.

Так, услугами Стамбульского аэропорта в первые три месяца года воспользовались 16 млн 530 тыс. 471 пассажир. Из них 3 млн 618 тыс. 921 совершил перелет внутри страны, 12 млн 911 тыс. 550 - пассажиры международных рейсов.

В первом квартале текущего года услугами второго по значимости аэропорта Стамбула - Сабиха Гекчан воспользовались 7 млн 921 тыс. 372 человек, включая 3 млн 712 тыс. 598 пассажиров внутренних линий, и 4 млн 208 тыс. 774 пассажиров международных рейсов.

Таким образом, аэропорты Стамбула в январе-марте обслужили 24 млн 451 тыс. 843 пассажира. Среди них 7 млн 331 тыс. 519 пассажиры внутренних рейсов, 17 млн 120 тыс. 324 пассажиры международных рейсов. ​​​​​​​