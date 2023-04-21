Турция сможет в год экспортировать 45 млрд куб. м газа через энергохаб

Турция благодаря созданию на ее территории международного энергохаба сможет поставлять на экспорт порядка 45 млрд куб. м природного газа в год. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез в эфире телеканала Haberturk, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Турция получает природный газ из России, Азербайджана и Ирана по трубопроводам. Мы располагаем возможностями получать порядка 100 млрд газа в год, из которых 45 млрд можно поставлять на экспорт. С этой целью создается международный энергетический центр. Мы провели переговоры со странами, которые могут стать его клиентами, которые хотят использовать наши технические возможности", - сказал министр, отметив, что среди них соседи Турции и некоторые азиатские страны.

По словам Донмеза, центр будет своего рода энергетическим супермаркетом, в котором будет осуществляться торговля газом исходя из спроса и предложения на него. "Торговля будет вестись в значительных объемах, и Турция будет получать от этого прибыль", - отметил он.

Ранее глава Минэнерго Турции сообщал, что начать сделки в рамках хаба планируется в 2024 году.