Перед офисом правящей партии в Турции произведено несколько выстрелов

БАКУ /Trend/ - Перед зданием бюро Партии справедливости и развития (ПСР) в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле был произведен выстрел из оружия.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в 22:15 по местному времени. На место происшествия было привлечено большое число полиции.

В заявлении губернаторства Стамбула говорится, что один из двух человек на мотоцикле, проезжая мимо здания, произвел пять выстрелов в воздух, четыре пули попали в верхние этажи здания.

По факту ведется расследование.