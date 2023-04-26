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Завтра в Стамбуле открывается фестиваль TEKNOFEST-2023

Турция Материалы 26 апреля 2023 11:40 (UTC +04:00)
Завтра в Стамбуле открывается фестиваль TEKNOFEST-2023

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БАКУ /Trend/ - С 27 апреля по 1 мая в стамбульском аэропорту Ататюрк в Турции пройдет фестиваль авиации, космоса и технологий - TEKNOFEST.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, призовой фонд фестиваля, на котором будет проведен 41 основной конкурс по 102 категориям, составляет более 13 миллионов лир, а также будет оказана финансовая поддержка в размере более 30 миллионов лир.

Согласно информации, на фестивале также будет представлен первый турецкий беспилотный боевой самолет Bayraktar KIZILELMA.

Отметим, что БПЛА KIZILELMA и AKINCI производства турецкой компании Baykar совершили посадку в аэропорту Ататюрк 25 апреля.

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