В Турции будет построен первый местный завод по производству "зеленого" водорода

БАКУ /Trend/ - В Турции будет построен первый завод по производству "зеленого" водорода.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, Совет по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBITAK) продолжает поиск диверсифицированных решений для борьбы с изменением климата. Сегодня будет подписан документ о строительстве первой Водородной долины (HYSouth Marmara) Турции и первого местного завода по производству "зеленого" водорода.

Отмечается, что проект "HYSouth Marmara", поддерживаемый в рамках программы Horizon Europe, является первым проектом в истории турецких рамочных программ, поддерживаемых ЕС. Напомним, что ЕС выделил на проект в общей сложности 36,8 миллиона евро.

Партнерами проекта являются университет Сабанджи, "Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ", Şişecam, Eti Maden, Турецко-немецкий университет, Linde Gaz AŞ, университет Бандырма Онйеди Эйлюл, Hidrogen Peroksid AŞ, Политехнический университет Мохаммеда VI, Болонский университет, Software AG (SAG), "PwC Yeminli Mali Müsavirlik AŞ", TENMAK и TÜBİTAK.